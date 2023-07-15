В Днепре в реке возле Нового моста чуть не утонул молодой парень: был в 500 метрах от берега

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Прибыв на место, спасатели выяснили, что мужчина находится на расстоянии около 500 метров от берега.
Его достали и передали медикам для дальнейшей госпитализации.
Отмечается, что мужчине 24 года. Как именно он оказался в воде – неизвестно.
К спасению привлекли 4 спасателей и 1 единицу аварийно-спасательной техники.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области в пруду утонул 34-летний мужчина.
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