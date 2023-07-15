В Днепре в реке возле Нового моста чуть не утонул молодой парень: был в 500 метрах от берега

Вчера, 14 июля, в 23:06 на линию "101" сообщили о том, что в реке возле Нового моста находится мужчина и зовет на помощь.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Прибыв на место, спасатели выяснили, что мужчина находится на расстоянии около 500 метров от берега.

Его достали и передали медикам для дальнейшей госпитализации.

Отмечается, что мужчине 24 года. Как именно он оказался в воде – неизвестно.

К спасению привлекли 4 спасателей и 1 единицу аварийно-спасательной техники.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области в пруду утонул 34-летний мужчина.

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