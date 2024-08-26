В Днепре в Приднепровске перенесли отключение воды, которое планировали на 27 августа: новая дата

В Днепре в Приднепровске будут отключать воду из-за ремонтных работ.

Жителей жилмассива Приднепровск предупредили о проведении ремонтных работ на сетях водоснабжения.

Ранее сообщалось, что из-за выполнения планово-профилактических работ на сетях водоснабжения и насосно-фильтровальной станции воды не будет 27 августа. Теперь представители ДТЭК Приднепровская ТЭС предупредили, что ремонт был перенесен на 29 августа.

Воду выключат жителям ж/м Приднепровска с 1 по 20 квартал. Водоснабжение должно быть отключено 29 августа с 8:00, а возобновлено с 20:00 того же дня.

Потребителям советуют сделать необходимый запас питьевой и технической воды в настоящее время, сообщает ДТЭК «Приднепровская ТЭС».

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