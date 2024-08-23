В Днепре в праздничную субботу трамваи будут курсировать иначе

В эту субботу, 24 августа, с 10:00 до 13:00 будут действовать изменения в работе трамваев №5, №12, №14, №17, сообщили в Департаменте транспорта ДМР.
– трамваи №5 будут курсировать от Университета науки и технологий до ул. Николая Руденко, без заезда на ж/м Западный;
– трамваи №12 будут курсировать от Завода Металлоизделий до ул. Николая Руденко, без заезда на пл. Старомостову;
– трамваи №14 будут курсировать от Железнодорожного вокзала через просп. Дмитрия Яворницкого – ул. Степана Бандеры – просп. Леси Украинки – ул. Владимира Антоновича – ул. Львовскую. Для удобства пассажиров введена дополнительная остановка «просп. Леси Украинки» за перекрестком с ул. Степана Бандеры. Далее – по своему маршруту;
– трамваи №17 будут курсировать от ул. Николая Руденко до ул. Исполкомовская, без заезда на пл. Старомостову.
Изменения связаны с ремонтом трамвайного пути на перекрестке просп. Леси Украинки и ул. Степана Бандеры
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