В Днепре в последний день лета проведут гавайскую вечеринку

В последний день лета проведут несколько мероприятий для детей.

В Департаменте парков и рекреаций анонсировали еще два инвента, которые планируют провести в последний день лета. Так, 31 августа можно посетить «Праздник выходного дня для детей» в сквере Металлургов в Новокодакском районе. Начало – 16:00

В Сквере Амурский парк проведут «Гавайскую вечеринку для детей». Начало ивента – 17:00

Всюду вход свободный и бесплатный.

Напомним, ранее мы публиковали список ивентов, куда можно пойти в последние дни лета.

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