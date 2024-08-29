В Днепре в последний день лета проведут гавайскую вечеринку

В Департаменте парков и рекреаций анонсировали еще два инвента, которые планируют провести в последний день лета. Так, 31 августа можно посетить «Праздник выходного дня для детей» в сквере Металлургов в Новокодакском районе. Начало – 16:00
В Сквере Амурский парк проведут «Гавайскую вечеринку для детей». Начало ивента – 17:00
Всюду вход свободный и бесплатный.
Напомним, ранее мы публиковали список ивентов, куда можно пойти в последние дни лета.
Читайте также:
Автор:
В Днепре 30 августа будут выключать свет по графикам, но…
В Днепре ушел из жизни выдающийся языковед.
Стало известно, что за взрыв слышали в пригороде Днепра во…
Середина 1970-х годов – время, когда в Днепре открываются различные…
В Днепре 30 августа будут выключать свет по графикам, но ограничения могут быть немного мягче.
Днепровский спортсмен завоевал для Украины первую медаль.
Украина потеряла первый самолет F-16
В Днепре ушел из жизни выдающийся языковед.
Стало известно, что за взрыв слышали в пригороде Днепра во время одной из тревог.
Середина 1970-х годов – время, когда в Днепре открываются различные рестораны, которые впоследствии становятся культовыми. Более 50 лет назад на только построенной набережной открылся ресторан «Красный коралл» и со временем превратился в один из любимейших ресторанов жителей города.
Грузовик вез несколько тонн замороженных собак из Днепра, но попал по дороге в Одессу в ДТП.
Полезная информация!
Стали известны пять нововведений, ожидающих учеников в школах Днепропетровщины.
В Днепре есть изменения в работе транспорта.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!