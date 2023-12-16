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В Днепре в популярном заведении можно выпить кофе в компании таракана

Сегодня 17:15
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Кажется, что насекомое танцует под музыку.

Новости Днепра про В Днепре в популярном заведении можно выпить кофе в компании таракана

Во «Львовской майстерне шоколада», что на улице Короленко, можно выпить кофе, полакомиться конфетами, а также… встретить таракана.

Об этом сообщает dnepr.info.

Насекомое «вселось» на одном из столиков и не спешило убегать.

Новости Днепра про В Днепре в популярном заведении можно выпить кофе в компании таракана

На видео даже может показаться, что таракан танцует под музыку, которая звучит в заведении.

Напомним, ранее мы писали, что жители Днепра утверждают, что заметили в Сильпо на Пастера тараканов (ВИДЕО).

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