В Днепре в популярном заведении можно выпить кофе в компании таракана

Во «Львовской майстерне шоколада», что на улице Короленко, можно выпить кофе, полакомиться конфетами, а также… встретить таракана.
Об этом сообщает dnepr.info.
Насекомое «вселось» на одном из столиков и не спешило убегать.
На видео даже может показаться, что таракан танцует под музыку, которая звучит в заведении.
Напомним, ранее мы писали, что жители Днепра утверждают, что заметили в Сильпо на Пастера тараканов (ВИДЕО).
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