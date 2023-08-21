В Днепре в понедельник популярный трамвай будет курсировать по сокращенному маршруту: подробности

Важная информация!

Сегодня, 21 августа, в Днепре трамваи №12 продолжат работать по сокращенному маршруту – от завода Металлоизделий до ул. Игоря Сикорского. Изменения связаны с проведением восстановительных работ по ул. Вартовых неба.

Также в городе продолжит работу временный трамвайный маршрут №7 – пл. Старомостовая – ул. Исполкомовская. Перевозки будут производиться с 7:00 до 19:00 с интервалом 25 минут.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Все остальные трамвайные, троллейбусные и автобусные маршруты будут работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня.

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

Напомним, ранее мы писали, где сегодня в Днепре не будет света весь день: с 8 до 18 (АДРЕСА).

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