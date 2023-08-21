В Днепре в понедельник популярный трамвай будет курсировать по сокращенному маршруту: подробности

Сегодня, 21 августа, в Днепре трамваи №12 продолжат работать по сокращенному маршруту – от завода Металлоизделий до ул. Игоря Сикорского. Изменения связаны с проведением восстановительных работ по ул. Вартовых неба.
Также в городе продолжит работу временный трамвайный маршрут №7 – пл. Старомостовая – ул. Исполкомовская. Перевозки будут производиться с 7:00 до 19:00 с интервалом 25 минут.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Все остальные трамвайные, троллейбусные и автобусные маршруты будут работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня.
Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!
Напомним, ранее мы писали, где сегодня в Днепре не будет света весь день: с 8 до 18 (АДРЕСА).
Читайте также:
Автор:
Вакцинация помогает защитить новорожденного и младенца от различных недугов: от…
На Криворожье разоблачили подростка, который выращивал кусты конопли в промышленных…
Важная информация!
Больше недели на Европейские площади днепряне встречают девушку в черном,…
В Никополе объявили о подозрении нападающему, который выбил глаз горожанину.
Вакцинация помогает защитить новорожденного и младенца от различных недугов: от дифтерии, столбняка, кори, краснухи, туберкулеза, гепатита В, полиомиелита и других болезней. Также каждые 10 лет ревакцинироваться должны и взрослые: от дифтерии, столбняка и гепатита В, отдельно некоторые вакцины нужно сделать…
На Криворожье разоблачили подростка, который выращивал кусты конопли в промышленных масштабах.
Важная информация!
Больше недели на Европейские площади днепряне встречают девушку в черном, которая опирается на столб, словно их стало плохо, а затем просит еду у прохожих, подходящих к ней.
Одного из пострадавших госпитализировали.
Синоптики Днепропетровщины предупредили об опасном метеоявлении.
Мужчина выпал из окна пятого этажа.
Вечная слава!
Важная информация!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!