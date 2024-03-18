В Днепре в понедельник отключат свет до 17:00: все адреса

Еще есть время зарядить телефон!

Сегодня, 18 марта, в Днепре будут выключать свет в некоторых домах.

Причина — проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

ул. Мечникова: 10;

ул. Оздоровительная: 1-7, 12, 18, 20;

ул. Ефрейтора Пирогова: 1-13, 16-22 (четные), 23, 25-27, 31, 35, 41, 45, 51.

А с 9:00 до 17:00 по следующим адресам:

ул. Макарова: 1-25 (нечетные);

ул. Холодноярская: 21, 22-28 (четные);

ул. 152-й дивизии: 2-А, 3, 4-А, 6;

ул. Василия Слипака: 35, 50-А, 52;

ул. Квартальная: 41;

ул. Инженерная: 1, 3;

ул. Победы: 113;

просп. Богдана Хмельницкого: 109-117 (нечетные).

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

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