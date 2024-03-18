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В Днепре в понедельник отключат свет до 17:00: все адреса

Сегодня 07:00
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Новости Днепра про В Днепре в понедельник отключат свет до 17:00: все адреса

Сегодня, 18 марта, в Днепре будут выключать свет в некоторых домах.

Причина — проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

  • ул. Мечникова: 10;
  • ул. Оздоровительная: 1-7, 12, 18, 20;
  • ул. Ефрейтора Пирогова: 1-13, 16-22 (четные), 23, 25-27, 31, 35, 41, 45, 51.

А с 9:00 до 17:00 по следующим адресам:

  • ул. Макарова: 1-25 (нечетные);
  • ул. Холодноярская: 21, 22-28 (четные);
  • ул. 152-й дивизии: 2-А, 3, 4-А, 6;
  • ул. Василия Слипака: 35, 50-А, 52;
  • ул. Квартальная: 41;
  • ул. Инженерная: 1, 3;
  • ул. Победы: 113;
  • просп. Богдана Хмельницкого: 109-117 (нечетные).

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

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