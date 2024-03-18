В Днепре в понедельник отключат свет до 17:00: все адреса

Сегодня, 18 марта, в Днепре будут выключать свет в некоторых домах.
Причина — проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Итак, с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
А с 9:00 до 17:00 по следующим адресам:
Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:
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