В Днепре в понедельник будут выключать свет на 9 часов: адреса

В Днепре 29 мая будут выключать свет с 08:00 до 17:00.
Об этом сообщили в Telegram-канале «ЦЭКа».
Причина – проведение плановых ремонтных работ.
Так, 29 мая в Днепре света не будет по адресам:
Кроме того, на следующей неделе свет будут выключать:
29 мая с 08:00 до 17:00 в Криворожском районе по адресам:
29 мая с 08:00 до 17:00 в Желтых Водах по адресу:
2 июня с 09:00 до 15:00 в Вольногорске по адресам:
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