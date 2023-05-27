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В Днепре в понедельник будут выключать свет на 9 часов: адреса

Сегодня 20:43
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Новости Днепра про В Днепре в понедельник будут выключать свет на 9 часов: адреса

В Днепре 29 мая будут выключать свет с 08:00 до 17:00.

Об этом сообщили в Telegram-канале «ЦЭКа».

Причина – проведение плановых ремонтных работ.

Так, 29 мая в Днепре света не будет по адресам:

  • просп. Александра Поля: 82, 82А, 84, 84А;
  • ул. Городского Леса: 57.

Кроме того, на следующей неделе свет будут выключать:

29 мая с 08:00 до 17:00 в Криворожском районе по адресам:

  • с. Лозоватка, ул. Богуна: 5-8, 10, 11, 14.

29 мая с 08:00 до 17:00 в Желтых Водах по адресу:

  • ул. Михаила Грушевского: 12;
  • ул. Героев Чернобыля: 32 (30 мая с 08:00 до 17:00).

2 июня с 09:00 до 15:00 в Вольногорске по адресам:

  • ул. Центральная: 67, 67А, 69А, 71А,73;
  • бульвар Мира: 9А;
  • парикмахерские: «Амели», «Виктория»; магазин «Оптика»; ООО «Сахарпром».

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