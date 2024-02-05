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В Днепре в понедельник будут временно выключать свет: адреса

Сегодня 07:00
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Новости Днепра про В Днепре в понедельник будут временно выключать свет: адреса

В Днепре сегодня, 5 февраля, будут выключать свет на некоторых улицах.

Причина – проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

  • просп. Александра Поля: 82, 82-А, 84, 84-А, 86, 110;
  • ул. Городского Леса: 57;
  • ул. Звенигородская: 1-6, 7-А, 9-А, 10-13, 14-А, 15-23, 25, 27;
  • ул. Кисловодская: 2-А, 3-5, 6-А, 7-55, 57-65 (нечетные);
  • ул. Казака Мамая: 35-А, 37-45 (нечетные), 46;
  • ул. Машиностроительная: 1-14, 16;
  • ул. Прессовая: 1-13, 15-21 (нечетные), 22, 23, 25, 27, 35, 37;
  • ул. Тракторная: 1-12, 13-А, 14-А, 15;
  • пер. Новомиргородский: 2-А, 10, 12-А;
  • пер. Прессовый: 2-10 (четные), 12-Б, 14, 16.

А с 9:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

  • ул. Зимняя: 1-11, 12-А, 13-18, 20;
  • ул. Победителей: 31-39 (нечетные), 40-46, 47-А, 48-56, 58-62, 64-72 (четные);
  • пер. Зимний: 1-6, 8;
  • ул. Победителей: 106, 108;
  • пер. Общественный: 1-5, 7, 9-17, 18-А, 19-23, 27-31, 34-42 (четные);
  • проезд Шахматный: 12-А, 14, 16-21, 22-Б, 23-32, 33-Б, 35-37, 39.

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