В Днепре в понедельник будут временно выключать свет: адреса

В Днепре сегодня, 5 февраля, будут выключать свет на некоторых улицах.
Причина – проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Итак, с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
А с 9:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
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