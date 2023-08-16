В Днепре в помощи нуждается котик с перебитыми лапками, которого выбросили посреди трассы

Об этом сообщила волонтер приюта «Мы за право на жизнь» Ольга Уманчик.
Раненого котенка нашли на обочине трассы, где животное умирало от боли. В первой ветклинике, куда привезли малыша, ветеринары предложили его усыпить. Днепряне отправились в другой медучреждение, где четвероногому дали шанс на жизнь.
Что именно произошло с животным – неизвестно. У Кицы переломаны задние лапки, из-за чего малыш не может ходить. Перебитые конечности сложили вместе, однако впереди тяжелая дорогая недельная реабилитация под наблюдением врачей, без которой все усилия будут тщетными.
По словам Ольги, операцию провели в долг, но дальнейшее лечение надо оплатить заранее, а впоследствии выплатить задолженность. У приюта денег нет, поэтому волонтер просит неравнодушных днепрян о финансовой поддержке.
Все собранные средства пойдут на лечение Кицы. Котик совсем маленький и только начинает жить. Если у вас есть возможность помочь пушистику, деньги можно перечислить по реквизитам ниже.
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