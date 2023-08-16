В Днепре в помощи нуждается котик с перебитыми лапками, которого выбросили посреди трассы

В Днепре спасают котика, которого раненым обнаружили посреди трассы.

Об этом сообщила волонтер приюта «Мы за право на жизнь» Ольга Уманчик.

Раненого котенка нашли на обочине трассы, где животное умирало от боли. В первой ветклинике, куда привезли малыша, ветеринары предложили его усыпить. Днепряне отправились в другой медучреждение, где четвероногому дали шанс на жизнь.

Что именно произошло с животным – неизвестно. У Кицы переломаны задние лапки, из-за чего малыш не может ходить. Перебитые конечности сложили вместе, однако впереди тяжелая дорогая недельная реабилитация под наблюдением врачей, без которой все усилия будут тщетными.

По словам Ольги, операцию провели в долг, но дальнейшее лечение надо оплатить заранее, а впоследствии выплатить задолженность. У приюта денег нет, поэтому волонтер просит неравнодушных днепрян о финансовой поддержке.

Все собранные средства пойдут на лечение Кицы. Котик совсем маленький и только начинает жить. Если у вас есть возможность помочь пушистику, деньги можно перечислить по реквизитам ниже.