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  • В Днепре в помощи нуждается котик с перебитыми лапками, которого выбросили посреди трассы

В Днепре в помощи нуждается котик с перебитыми лапками, которого выбросили посреди трассы

Сегодня 10:49
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В Днепре спасают котика, которого раненым обнаружили посреди трассы.

Новости Днепра про В Днепре в помощи нуждается котик с перебитыми лапками, которого выбросили посреди трассы

Об этом сообщила волонтер приюта «Мы за право на жизнь» Ольга Уманчик.

Раненого котенка нашли на обочине трассы, где животное умирало от боли. В первой ветклинике, куда привезли малыша, ветеринары предложили его усыпить. Днепряне отправились в другой медучреждение, где четвероногому дали шанс на жизнь.

Что именно произошло с животным – неизвестно. У Кицы переломаны задние лапки, из-за чего малыш не может ходить. Перебитые конечности сложили вместе, однако впереди тяжелая дорогая недельная реабилитация под наблюдением врачей, без которой все усилия будут тщетными.

По словам Ольги, операцию провели в долг, но дальнейшее лечение надо оплатить заранее, а впоследствии выплатить задолженность. У приюта денег нет, поэтому волонтер просит неравнодушных днепрян о финансовой поддержке.

Все собранные средства пойдут на лечение Кицы. Котик совсем маленький и только начинает жить. Если у вас есть возможность помочь пушистику, деньги можно перечислить по реквизитам ниже.

Новости Днепра про В Днепре в помощи нуждается котик с перебитыми лапками, которого выбросили посреди трассы

Куратор міні-притулку +380932350370 Ольга
Картки для допомоги:
Уманчик Ольга Валентинівна
4149 4991 3681 6293 PrivatBank
4731 2196 3075 1208 PrivatBank
4441 1144 0474 0506 Monobank
5167 8031 0024 4404 OschadBank
4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank
Wise.com – міжнародні перекази
[email protected], Olga Umanchyk
 
Розрахунковий рахунок PrivatBank
БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ
IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH
ЄДРПОУ/ІПН: 40416474
МФО: 305299
Призначення  “Благодійна допомога для кішечки Киці”

 

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Новости Днепра про В Днепре в помощи нуждается котик с перебитыми лапками, которого выбросили посреди трассыУкраїнська Новости Днепра про В Днепре в помощи нуждается котик с перебитыми лапками, которого выбросили посреди трассыРусский

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