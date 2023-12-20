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В Днепре в помощи нуждается больной смертельным вирусом пес, хозяин которого исчез на войне

Сегодня 16:25
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В Днепре спасают пса Рада, который заболел энтеритом.

Новости Днепра про В Днепре в помощи нуждается больной смертельным вирусом пес, хозяин которого исчез на войне

Как рассказала зооволонтер приюта «Мы за право на жизнь» Ольга Уманчик, в помощи нуждается пес Рад, которого покинул хозяин. Мужчина отправился на фронт, поэтому отказался от щенка, так как при его отсутствии ухаживать за животным некому.

Позже оказалось, что у Рада — энтерит. Это опасное вирусное заболевание. Если вовремя его не вылечить – животное может умереть. В настоящее время Рад под наблюдением врачей, но приют, который опекается щенком — влез в долги.

Пес в тяжелом состоянии. Животное не может есть, а когда его удается накормить из шприца – все съеденное выходит с кровавой рвотой. Волонтер пыталась связаться с хозяином Рада, но тот не отвечает. Ольга подозревает, что мужчина вероятно исчез на фронте или просто нет сил заботиться о щенке.

Новости Днепра про В Днепре в помощи нуждается больной смертельным вирусом пес, хозяин которого исчез на войне

Рад похож на живой скелет. Ветеринары могут спасти собачку, но для этого она должна пройти длительное лечение на стационаре. Приют уже задолжал почти 20 тысяч гривен за выполненные процедуры.

Волонтер просит помощи у неравнодушных днепрян. Если вы можете помочь, то деньги можно перечислить по реквизитам ниже.

Куратор міні-притулку +380932350370 Ольга
Картки для допомоги:
Уманчик Ольга Валентинівна
4149 4991 3681 6293 PrivatBank
4731 2196 3075 1208 PrivatBank
4441 1144 0474 0506 Monobank
5167 8031 0024 4404 OschadBank
4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank
PayPal [email protected] https://www.paypal.me/Umanchyk
Wise.com – міжнародні перекази
[email protected], Olga Umanchyk
Розрахунковий рахунок PrivatBank
БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ
IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH
ЄДРПОУ/ІПН: 40416474
МФО: 305299
Призначення “Благодійна допомога для пса Рада”

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Новости Днепра про В Днепре в помощи нуждается больной смертельным вирусом пес, хозяин которого исчез на войнеУкраїнська Новости Днепра про В Днепре в помощи нуждается больной смертельным вирусом пес, хозяин которого исчез на войнеРусский

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