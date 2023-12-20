В Днепре в помощи нуждается больной смертельным вирусом пес, хозяин которого исчез на войне

В Днепре спасают пса Рада, который заболел энтеритом.

Как рассказала зооволонтер приюта «Мы за право на жизнь» Ольга Уманчик, в помощи нуждается пес Рад, которого покинул хозяин. Мужчина отправился на фронт, поэтому отказался от щенка, так как при его отсутствии ухаживать за животным некому.

Позже оказалось, что у Рада — энтерит. Это опасное вирусное заболевание. Если вовремя его не вылечить – животное может умереть. В настоящее время Рад под наблюдением врачей, но приют, который опекается щенком — влез в долги.

Пес в тяжелом состоянии. Животное не может есть, а когда его удается накормить из шприца – все съеденное выходит с кровавой рвотой. Волонтер пыталась связаться с хозяином Рада, но тот не отвечает. Ольга подозревает, что мужчина вероятно исчез на фронте или просто нет сил заботиться о щенке.

Рад похож на живой скелет. Ветеринары могут спасти собачку, но для этого она должна пройти длительное лечение на стационаре. Приют уже задолжал почти 20 тысяч гривен за выполненные процедуры.

Волонтер просит помощи у неравнодушных днепрян. Если вы можете помочь, то деньги можно перечислить по реквизитам ниже.

Куратор міні-притулку +380932350370 Ольга

Картки для допомоги:

Уманчик Ольга Валентинівна

4149 4991 3681 6293 PrivatBank

4731 2196 3075 1208 PrivatBank

4441 1144 0474 0506 Monobank

5167 8031 0024 4404 OschadBank

4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank

PayPal [email protected] https://www.paypal.me/Umanchyk

Wise.com – міжнародні перекази

[email protected], Olga Umanchyk

Розрахунковий рахунок PrivatBank

БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ

IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH

ЄДРПОУ/ІПН: 40416474

МФО: 305299

Призначення “Благодійна допомога для пса Рада”

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