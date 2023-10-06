В Днепре в помощи нуждается беспризорник котик, у которого есть проблемы с сердцем из-за голода

Как рассказала куратор мини-приюта для животных «Мы за право на жизнь» Ольга Уманчик, котика при смерти нашли за гаражами. Малыш начал синеть, а на шее была глубокая рана. Сначала горожане подумали, что пушистик плохо себя чувствует именно из-за этой травмы.
Однако при осмотре у ветеринара выяснилось, что у котика проблемы с сердцем из-за постоянного недоедания. Малыш сильно истощен и похож на живой скелет. Из-за сердечной недостаточности в грудной клетке начала собираться жидкость, из-за чего животное не могло дышать.
Котика отогрели и накормили, но впереди тяжелое лечение без которого животное не выживет. Нужна консультация кардиолога и ценная диагностика.
Если у вас есть возможность помочь малышу финансово, то перечислить деньги можно по ниже реквизитам. Больше деталей ТУТ.
Читайте также:
Автор:
В Днепре спасают отравившегося алкоголем подростка.
В Днепре есть несколько старинных домов, которым удалось пережить Вторую…
Через Днепр курсируют новые поезда в восточном направлении.
В Днепре задержан прокурор, получавший взятку.
В Днепре на медиков напал неадекватный пациент.
В Днепре спасают отравившегося алкоголем подростка.
Вчера, 5 октября, оккупанты атаковали село Гроза Купянского района Харьковской области.
В Днепре есть несколько старинных домов, которым удалось пережить Вторую мировую войну, а при дальнейших ремонтах фасад их не менялся. Сегодня в таких домах продолжают жить люди и сдаются в аренду офисы. Одно из таких зданий находится на улице Староказацкой…
22 июля группа мужчин похитила сейф и дорогие часы из квартиры на улице 93-й Холодноярской Бригады (ранее - Челюскина).
Через Днепр курсируют новые поезда в восточном направлении.
В Днепре на улице Коробова горожане обнаружили две картонные коробки с боеприпасами.
В Днепре задержан прокурор, получавший взятку.
Вчера, 5 октября, в Каменском на улице Харьковская горела квартира на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома.
В музей в Днепре передали "загадку автопрома".
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!