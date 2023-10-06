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  • В Днепре в помощи нуждается беспризорник котик, у которого есть проблемы с сердцем из-за голода

В Днепре в помощи нуждается беспризорник котик, у которого есть проблемы с сердцем из-за голода

Сегодня 11:08
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Малыша, нуждавшегося в медицинской помощи, нашли за гаражами.

Новости Днепра про В Днепре в помощи нуждается беспризорник котик, у которого есть проблемы с сердцем из-за голода

Как рассказала куратор мини-приюта для животных «Мы за право на жизнь» Ольга Уманчик, котика при смерти нашли за гаражами. Малыш начал синеть, а на шее была глубокая рана. Сначала горожане подумали, что пушистик плохо себя чувствует именно из-за этой травмы.

Однако при осмотре у ветеринара выяснилось, что у котика проблемы с сердцем из-за постоянного недоедания. Малыш сильно истощен и похож на живой скелет. Из-за сердечной недостаточности в грудной клетке начала собираться жидкость, из-за чего животное не могло дышать.

Котика отогрели и накормили, но впереди тяжелое лечение без которого животное не выживет. Нужна консультация кардиолога и ценная диагностика.

Если у вас есть возможность помочь малышу финансово, то перечислить деньги можно по ниже реквизитам. Больше деталей ТУТ. 

Куратор міні-притулку +380932350370 Ольга
Картки для допомоги:
Уманчик Ольга Валентинівна
4149 4991 3681 6293 PrivatBank
4731 2196 3075 1208 PrivatBank
4441 1144 0474 0506 Monobank
5167 8031 0024 4404 OschadBank
4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank
Wise.com – міжнародні перекази
[email protected], Olga Umanchyk
 
Розрахунковий рахунок PrivatBank
БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ
IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH
ЄДРПОУ/ІПН: 40416474
МФО: 305299

Новости Днепра про В Днепре в помощи нуждается беспризорник котик, у которого есть проблемы с сердцем из-за голодаУкраїнська Новости Днепра про В Днепре в помощи нуждается беспризорник котик, у которого есть проблемы с сердцем из-за голодаРусский

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