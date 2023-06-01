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В Днепре в подъезде на Грушевского ограбили мужчину: комментарий полиции

Сегодня 14:44
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26 мая около 16:00 в подъезде одного из домов на улице Михаила Грушевского 33-летний мужчина ограбил горожанина.

Новости Днепра про В Днепре в подъезде на Грушевского ограбили мужчину: комментарий полиции

Как установили правоохранители, грабитель следил за потерпевшим до дома, а когда мужчина зашел в подъезд – ударил его несколько раз по лицу. Потерпевший потерял равновесие и упал, а злоумышленник схватил его вещи – телефон и банковские карты – после чего убежал.

Полицейские разыскали злоумышленника. Им оказался 33-летний ранее судимый житель соседней области. Мужчину задержали. Похищенное изъяли.

31 мая следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 4 ст. 186 (грабеж, совершенный в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Теперь злоумышленнику грозит наказание в виде до 10 лет лишения свободы.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине трое мошенников воровали телефоны.

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Новости Днепра про В Днепре в подъезде на Грушевского ограбили мужчину: комментарий полицииУкраїнська Новости Днепра про В Днепре в подъезде на Грушевского ограбили мужчину: комментарий полицииРусский

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