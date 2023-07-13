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В Днепре в подъезде дома нашли труп: в полиции просят помочь установить личность

Сегодня 12:14
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Нужна ваша помощь!

Новости Днепра про В Днепре в подъезде дома нашли труп: в полиции просят помочь установить личность

7 июля в подъезде дома по улице Павла Чубинского, 4-А нашли тело мужчины.

По информации от полиции, на теле не обнаружены телесные повреждения, его направили на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти.

Однако личность погибшего до сих пор не установили. Потому полиция просит помощи.

Приметы: на вид 50-55 лет, рост 170 см, короткие седые волосы.

Одет в футболку с коротким рукавом зеленого цвета, оранжевые шорты, кроссовки коричневого цвета. 

Если вы знаете этого мужчину или вам известна какая-либо информация о нем, сообщите об этом по номеру 097-448-79-93!

ФОТО 18+!!!

Новости Днепра про В Днепре в подъезде дома нашли труп: в полиции просят помочь установить личность

Важна любая информация!

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