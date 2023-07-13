В Днепре в подъезде дома нашли труп: в полиции просят помочь установить личность

7 июля в подъезде дома по улице Павла Чубинского, 4-А нашли тело мужчины.
По информации от полиции, на теле не обнаружены телесные повреждения, его направили на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти.
Однако личность погибшего до сих пор не установили. Потому полиция просит помощи.
Приметы: на вид 50-55 лет, рост 170 см, короткие седые волосы.
Одет в футболку с коротким рукавом зеленого цвета, оранжевые шорты, кроссовки коричневого цвета.
Если вы знаете этого мужчину или вам известна какая-либо информация о нем, сообщите об этом по номеру 097-448-79-93!
ФОТО 18+!!!
Важна любая информация!
Читайте также:
Автор:
Без паники!
Сегодня утром, 13 июля, на улице Кооперативная в Подгородном произошел…
Пожалуйста, берегите себя и своих родных!
Япония поставит Украине нелетальное снаряжение. Имеются ввиду системы обнаружения БПЛА.
Еще в 2015 году улица Южная была проездной. По обе стороны ее теснились старинные двухэтажные дома постройки 1890-х годов. Тогда же была начата ее реконструкция. Теперь это пешеходная улица с многоэтажными бизнес-центрами, «светящейся» рекой, детской площадкой, различными заведениями и зоной…
Украинским вузам рекомендуют начать учебный год в офлайн-формате.
Без паники!
В Днепре в очередной раз сломали колонку с водой на левом берегу.
Сегодня утром, 13 июля, на улице Кооперативная в Подгородном произошел пожар.
В Днепре снова выставили на продажу водную базу на Монастырском острове.
Количество пострадавших из-за вчерашней атаки на Запорожье возросло до 21 человека. Среди них - 8 детей.
В среду, 12 июля, в озере Котлован обнаружили тело мужчины.
В Павлограде ночью 13 июля легковой автомобиль ЗАЗ «Славута» попал в серьезное ДТП, пострадали 3 человека.
Поздним вечером 12 июля армия РФ пыталась атаковать Днепропетровскую область беспилотником.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!