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В Днепре в почти 30 школах города сменятся директора

Сегодня 20:03
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Директоров будут выбирать на конкурсной основе.

Новости Днепра про В Днепре в почти 30 школах города сменятся директора

В Днепре стартовал конкурс на должность директоров школ.

Как сообщили в ГумДепе, 29 школ получат новых директоров. Прием документов от потенциальных кандидатов продлится до 13 августа 2024 года.

Выберут новых руководителей в таких учебных заведениях:

  • гімназія № 43
  • СЗШ № 133
  • ліцей № 134 гуманістичного навчання і виховання
  • ліцей № 7
  • гімназія № 88
  • НВК № 103
  • гімназія № 141
  • гімназія № 35
  • ліцей інформаційних технологій
  • гімназія № 37
  • гімназія № 109
  • гімназія № 110
  • НВК № 122
  • гімназія № 125
  • ліцей № 67 “Джерело”
  • СЗШ № 76
  • гімназія № 79
  • ліцей митно-податковоїсправи з посиленою військово-фізтчною підготовкою
  • гімназія № 75
  • Вальдорфська середня загальноосвітня школа
  • гімназія № 2
  • гімназія № 82
  • гімназія № 19
  • НВК № 48
  • гімназія № 52
  • гімназія № 80
  • гімназія № 112
  • гімназія № 119
  • ліцей № 137

Детали ТУТ.

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