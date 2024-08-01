В Днепре в почти 30 школах города сменятся директора

В Днепре стартовал конкурс на должность директоров школ.
Как сообщили в ГумДепе, 29 школ получат новых директоров. Прием документов от потенциальных кандидатов продлится до 13 августа 2024 года.
Выберут новых руководителей в таких учебных заведениях:
Детали ТУТ.
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