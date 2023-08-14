В Днепре в парке Глобы выращивают тыквы

Некоторые лужайки в парке Глобы засадили кабачками и тыквами.

Днепряне заметили в парке Глобы клумбы с тыквами.

В Днепре в парке Глобы цветут тыквы. Как вам такая клумба? — прокомментировали фото в сообществе «Файне місто Дніпро».

Как пояснили в департаменте парков и рекреаций, тыквы высадили для осеннего праздника урожая. Тем не менее в комментариях предложили свои версии того, куда можно будет девать урожай.

Это селезни из озера себе посадили, а то хлебом посетители кормят, надоело, — шутят днепряне.

Клумбы с овощами понравились горожанам, однако они боятся, что урожай до осени не доживет, и кто-нибудь обнесет минигород.

Также в парке Глобы заметили клумбы с кабачками. По словам горожан, кто-то уже украл несколько овощей себе на ужин.

Напомним, ранее кабачками и картофелем засеяли дно обмелевшего Каховского водохранилища, а в Кривом Роге посреди многоэтажек растут «херсонские» арбузы.

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