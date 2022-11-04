В Днепре в парке Глобы у вороны украли очки, а Айболиту сломали нос

Парк Глобы – одно из любимых мест отдыха горожан.

Там можно прогуляться среди зелени и насладиться компанией уток, обитающих в парковом озере.

Наверное, все горожане помнят, что в этом парке есть поляна со сказочными героями. Среди них – казак, ослик Иа, доктор Айболит, кот Леопольд и т.д.

К сожалению, годы идут и скульптуры рушатся: на большинстве из них уже потрескалась краска, а некоторые даже потеряли «детали» своего образа.

Так, у вороны кто-то украл очки.

А доктору Айболиту «хорошие» посетители парка сломали нос.

А бегемотика местные жители используют вместо кофейного столика.

Напомним, ранее мы писали, что в заброшенном кафе в парке Глобы исчезли все окна и двери (ФОТО).

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