В Днепре в парке Глобы у вороны украли очки, а Айболиту сломали нос

Там можно прогуляться среди зелени и насладиться компанией уток, обитающих в парковом озере.
Наверное, все горожане помнят, что в этом парке есть поляна со сказочными героями. Среди них – казак, ослик Иа, доктор Айболит, кот Леопольд и т.д.
К сожалению, годы идут и скульптуры рушатся: на большинстве из них уже потрескалась краска, а некоторые даже потеряли «детали» своего образа.
Так, у вороны кто-то украл очки.
А доктору Айболиту «хорошие» посетители парка сломали нос.
А бегемотика местные жители используют вместо кофейного столика.
Напомним, ранее мы писали, что в заброшенном кафе в парке Глобы исчезли все окна и двери (ФОТО).
Читайте также:
Автор:
Сегодня, 4 ноября, в Днепре открыли новую мини-скульптуру «Днепровские лоцманы».
Чуть менее ста лет назад в парке Шевченко в Днепре…
В заброшенном ресторанчике в парке Глобы исчезли окна и двери.
Вчера, 3 ноября, на улице Калиновой трехлетнему мальчику стало плохо…
В Новомосковском районе Днепропетровской области годовалая девочка облилась кипятком, опрокинув на себя горячую кружку.
Российский диктатор Владимир Путин расширил перечень категорий россиян, которые подлежат мобилизации. Теперь на войну могут набирать граждан, осужденных за некоторые тяжкие преступления.
Сегодня, 4 ноября, в Днепре открыли новую мини-скульптуру «Днепровские лоцманы».
Чуть менее ста лет назад в парке Шевченко в Днепре работал «Зеленый театр». Он находится под открытым небом, между деревьев, цветов и кустов, оттого и получил такое название. Сооружение на то время было огромным и выглядело очень красиво.
В заброшенном ресторанчике в парке Глобы исчезли окна и двери.
Вчера, 3 ноября, на улице Калиновой трехлетнему мальчику стало плохо - у него случился судорожный приступ.
Классно, когда подъезд вашего дома украшают разные рисунки.
В Днепропетровской области задержали руководство одной из больниц, которое благодаря фейковым пациентам получало деньги от государства.
В Днепре два трамвая закончат работу раньше.
В Украине при содействии международных институций открыли линию психологической поддержки для мужчин.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!