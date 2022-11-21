В Днепре в парке Глобы спиливают зеленые деревья: что произошло

В днепровском парке Глобы начали спиливать деревья.

Как объяснили в коммунальном предприятии Дирекция территорий и объектов рекреации, спиливают сухие деревья. Над аллеями в парке Глобы убирают сухие ветки, которые могут быть опасны для посетителей.

Кроме этого, продолжается плановое удаление сухих, аварийных и фаутных деревьев, имеющих повреждения и недостатки развития.

Спиливают и зеленые деревья, которые кажутся здоровыми. Они стоят с зелеными листьями, поэтому кажется, что с ними все хорошо, но на самом деле они аварийные и могут рухнуть во время сильного ветра.

Коммунальщики показали 20-метровый тополь у аллеи, которая стояла только на коре и в любой момент могла упасть.

В ближайшее время коммунальщики возьмутся за сухие деревья, стоящие на лужайках в центральной части парка – там, где весной 2021 года более месяца продолжалось затопление почв, что привело к массовой гибели растений.

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