В Днепре в парке Глобы появился необычный арт-объект: дерево Шляпника

Парк Глобы с детства ассоциируется у многих из нас с аттракционами, вкусным мороженым и веселыми развлечениями.

И сегодня в этой зеленой зоне можно хорошо отдохнуть и найти что-нибудь интересное.

Так, недалеко от озера можно заметить необычный арт-объект – дерево со шляпками.

Об этом сообщает dnepr.info.

На дереве прикреплено сразу несколько шляпок.

Кто автор – пока неизвестно! Возможно, в Днепре появился свой Шляпник!

Напомним, ранее мы писали, что днепровским детям в парке Глобы готовят подарок: подробности.

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