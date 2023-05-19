В Днепре в парке Глобы появился необычный арт-объект: дерево Шляпника

И сегодня в этой зеленой зоне можно хорошо отдохнуть и найти что-нибудь интересное.
Так, недалеко от озера можно заметить необычный арт-объект – дерево со шляпками.
Об этом сообщает dnepr.info.
На дереве прикреплено сразу несколько шляпок.
Кто автор – пока неизвестно! Возможно, в Днепре появился свой Шляпник!
Напомним, ранее мы писали, что днепровским детям в парке Глобы готовят подарок: подробности.
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