В Днепре в парке домашняя овчарка покусала женщину: она обратилась в полицию

Там домашняя овчарка напала на женщину и укусила ее.
Об этом пострадавшая Марина Стрильчук рассказала в Facebook.
По словам женщины, после нападения на нее агрессивная собака пыталась укусить ее йоркширского терьера.
17 сентября около 17:30-18:00 эта овчарка укусила меня в парке «Кирилловка» (ул. Новозаводская) и пыталась укусить моего йоркширского терьера. Овчарка бегала без поводка и без намордника и вела себя агрессивно – пока ее хозяева – мужчина и женщина – бухали (по-другому и не скажешь). Сами хозяева вели себя неадекватно и угрожали «своими связями» и тем, что «если вызовете полицию, наживете себе врагов». После вызова полиции они сбежали, – отмечает пострадавшая.
Женщина зафиксировала травмы и написала заявление в полицию.
Мы обратились за комментарием в правоохранительные органы.
Журналисту dnepr.info подтвердили информацию. В настоящее время идет проверка. Правоохранители устанавливают личность хозяина.
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