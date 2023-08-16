Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре в одном из заведений мужчина украл баночку с чаевыми (ВИДЕО)

Сегодня 15:59
просмотров

Сколько именно денег было в банке – неизвестно.

Новости Днепра про В Днепре в одном из заведений мужчина украл баночку с чаевыми (ВИДЕО)

На днях в Днепре произошел неприятный инцидент – неизвестный мужчина в одном из заведений украл баночку с чаевыми.

Момент кражи зафиксировали камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, что в заведении было двое мужчин, пока один из них стоял на кассе, другой подошел к баночке, взял ее и ушел.

Горожанина даже не смутило наличие свидетелей.


В комментариях под видео мужчину уже окрестили «мамкиным гангстером».

Новости Днепра про В Днепре в одном из заведений мужчина украл баночку с чаевыми (ВИДЕО)

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре в одном из заведений мужчина украл баночку с чаевыми (ВИДЕО)Українська Новости Днепра про В Днепре в одном из заведений мужчина украл баночку с чаевыми (ВИДЕО)Русский

Автор:


# # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Поехал на учебу в Харьков и пропал без вести: на Днепропетровщине мать разыскивает своего 23-летнего сына
Новости Днепра
Сегодня 12:25
Поехал на учебу в Харьков и пропал без вести: на Днепропетровщине мать разыскивает своего 23-летнего сына

Нужна ваша помощь!

У жителей Кривого Рога выманивали деньги, обещая работу за границей
Новости Днепра
Сегодня 11:26
У жителей Кривого Рога выманивали деньги, обещая работу за границей

В Кривом Роге мошенники наживались на людях, искавших работу за…

В Кривом Роге местные жители требуют снизить стоимость воды из-за ее качества: подробности
Новости Днепра
Сегодня 10:39
В Кривом Роге местные жители требуют снизить стоимость воды из-за ее качества: подробности

Жители Кривого Рога хотят платить за воду из-под крана как…

На Днепропетровщине заметили редкое лекарственное растение: улучшает аппетит и заживляет раны (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 10:00
На Днепропетровщине заметили редкое лекарственное растение: улучшает аппетит и заживляет раны (ФОТО)

Растет такое растение на глинистых и каменистых склонах.

Последние новости

В Днепре продают удава за 2,5 тыс грн: придется кормить жабами (ФОТО)
В Днепре продают удава за 2,5 тыс грн: придется кормить жабами (ФОТО)

В Днепре помимо «традиционных» котов и собак можно купить в качестве домашнего животного довольно необычного зверька или рептилию.

Сегодня 15:15
4
просмотров
Сколько экшена еще не было: в Днепре рыбак вытащил из реки сома во время ракетного удара
Сколько экшена еще не было: в Днепре рыбак вытащил из реки сома во время ракетного удара

В Днепре рыбак поймал большого сомика во время ракетной атаки.

Сегодня 15:04
3
просмотров
«Путин отдал приказ взорвать ЗАЭС»: что говорят по этому поводу в Центре стратегических коммуникаций
«Путин отдал приказ взорвать ЗАЭС»: что говорят по этому поводу в Центре стратегических коммуникаций

Доверяйте только проверенным источникам информации!

Сегодня 14:53
5
просмотров
В Днепре планируют ограничить работу развлекательных заведений: в чем дело
В Днепре планируют ограничить работу развлекательных заведений: в чем дело

В Днепре хотят установить ограничения на время работы развлекательных заведений.

Сегодня 13:52
2
просмотров
В Днепре возле АЗС на Сухомлинского обнаружили тело мужчины: что говорят в полиции
В Днепре возле АЗС на Сухомлинского обнаружили тело мужчины: что говорят в полиции

Погибшему было 64 года.

Сегодня 13:41
4
просмотров
Как сегодня выглядит дом, где жил последний мер Екатеринослава
Как сегодня выглядит дом, где жил последний мер Екатеринослава

В Днепре сохранилось немало исторических зданий. Часть из них по сути не изменило своего предназначения с момента возведения: на верхних этажах живут люди, а на первых – находятся различные заведения и магазины. Один из таких домов находится на улице Баррикадной.

Сегодня 13:09
2
просмотров
Почти 700 млн вкладов: вернут ли клиентам ликвидированного банка из Днепра деньги
Почти 700 млн вкладов: вернут ли клиентам ликвидированного банка из Днепра деньги

Фонд гарантирования вкладов физических лиц рассказал, что будет с деньгами вкладчиков ликвидированного банка из Днепра.

Сегодня 12:59
4
просмотров
Поехал на учебу в Харьков и пропал без вести: на Днепропетровщине мать разыскивает своего 23-летнего сына
Поехал на учебу в Харьков и пропал без вести: на Днепропетровщине мать разыскивает своего 23-летнего сына

Нужна ваша помощь!

Сегодня 12:25
5
просмотров
На спортплощадке одной из школ в Днепре травмировался подросток
На спортплощадке одной из школ в Днепре травмировался подросток

Берегите себя!

Сегодня 12:04
9
просмотров
В Днепре задержали рабовладельцев, которые держали людей в неволе
В Днепре задержали рабовладельцев, которые держали людей в неволе

В Днепре разоблачили псевдореабилитационные центры, которые превращали людей в рабов.

Сегодня 12:02
8
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх