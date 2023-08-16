В Днепре в одном из заведений мужчина украл баночку с чаевыми (ВИДЕО)

Сколько именно денег было в банке – неизвестно.

На днях в Днепре произошел неприятный инцидент – неизвестный мужчина в одном из заведений украл баночку с чаевыми.

Момент кражи зафиксировали камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, что в заведении было двое мужчин, пока один из них стоял на кассе, другой подошел к баночке, взял ее и ушел.

Горожанина даже не смутило наличие свидетелей.



В комментариях под видео мужчину уже окрестили «мамкиным гангстером».

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