В Днепре в одном из районов внезапно исчез свет: что произошло

Как стало известно из местных телеграм-каналов, некоторые жители Днепра вдруг остались без света. Сообщается, что темно на пр. Поля, также на улицах Титова, Рабочей, Гагарина.

Но не стоит волноваться! По предварительной информации, причина отключения света в Днепре – технические проблемы на узловой станции. Включение будет ориентировочно в течение 4-8 часов. Об этом сообщил Геннадий Корбан.

Коммунальные службы уже приступили к ремонтным работам.

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