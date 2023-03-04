В Днепре в одном из районов внезапно исчез свет: что произошло

Но не стоит волноваться! По предварительной информации, причина отключения света в Днепре – технические проблемы на узловой станции. Включение будет ориентировочно в течение 4-8 часов. Об этом сообщил Геннадий Корбан.
Коммунальные службы уже приступили к ремонтным работам.
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