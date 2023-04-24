В Днепре в одном из парков вандалы украли недавно посаженные кусты

Они должны были радовать днепрян своим цветением и ароматом. Но в ночь на воскресенье 11 кустов барбариса выкопали и украли.
Об этом сообщили в департаменте парков и рекреации Днепровского городского совета.
Хочется начинать неделю с хороших новостей, но вандалы, как всегда, пробивают дно. Только в прошлую среду рассказали о новых клумбах с лавандой и барбарисом, как уже в ночь на воскресенье 11 кустов барбариса в парке «Приднепровский» выкопали и украли. Это больно и досадно, – говорится в сообщении.
Также в департаменте призвали всех, кто что-то знает о похищении кустов, сообщить им об этом!
Уважаемые жители ж/м Приднепровск, если у вас есть данные относительно лиц, причастных к этому случаю, просьба написать в личные сообщения, – отметили в департаменте.
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