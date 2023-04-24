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В Днепре в одном из парков вандалы украли недавно посаженные кусты

Сегодня 11:15
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Недавно в парке "Приднепровский" высадили новые клумбы с лавандой и барбарисом.

Новости Днепра про В Днепре в одном из парков вандалы украли недавно посаженные кусты

Было.

Новости Днепра про В Днепре в одном из парков вандалы украли недавно посаженные кусты

Стало.

Они должны были радовать днепрян своим цветением и ароматом. Но в ночь на воскресенье 11 кустов барбариса выкопали и украли.

Об этом сообщили в департаменте парков и рекреации Днепровского городского совета.

Хочется начинать неделю с хороших новостей, но вандалы, как всегда, пробивают дно. Только в прошлую среду рассказали о новых клумбах с лавандой и барбарисом, как уже в ночь на воскресенье 11 кустов барбариса в парке «Приднепровский» выкопали и украли. Это больно и досадно, – говорится в сообщении.

Также в департаменте призвали всех, кто что-то знает о похищении кустов, сообщить им об этом!

Уважаемые жители ж/м Приднепровск, если у вас есть данные относительно лиц, причастных к этому случаю, просьба написать в личные сообщения, – отметили в департаменте.

Новости Днепра про В Днепре в одном из парков вандалы украли недавно посаженные кусты

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