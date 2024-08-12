В Днепре в общежитии во время ссоры женщина ударила парня ножом в грудь: комментарий полиции

В одном из общежитий в Днепре произошел жуткий инцидент.

За прошедшие сутки, в местных Telegram-каналах распространили жуткое видео, на котором видны многочисленные следы крови на полу и стенах в коридоре одного из общежитий Днепра.

Об инциденте рассказали очевидцы.

Предварительно известно, что на улице Котляревского в общежитии между двумя женщинами возник конфликт. За одну из оппоненток вступился ее парень, после чего другая взяла кухонный нож и ударила им последнего в грудь.

По предварительной информации, потерпевшего госпитализировали, а нападавшую задержали.

Корреспонденты Dnepr.Info узнали в полиции, что факт имел место, и получили комментарий спикера Днепровского районного управления полиции Алины Стадник:

Предварительная правовая квалификация-ст. 125 (преднамеренное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины, – сообщила Алина Стадник.

Напомним, на Днепропетровщине задержан 62-летний мужчина, подозреваемый в покушении на убийство пасынка.

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