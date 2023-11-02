В Днепре в ноябре буйно цветут розы: такого еще не было (ФОТО)

В Днепре в парке Глобы цветут розы.

Несмотря на то, что на улице уже ноябрь, в парке Глобы буйно цветет розарий. Об этом сообщает господин Евгений, запечатлевший разноцветные розы.

Уже ноябрь на улице, а розы в парке Глобы цветут и пахнут, — пишет Евгений.

Горожане говорят, что не помнят, когда розы так долго цвели. Впрочем, в этом году лето затянулось до начала октября, а осень оказалась аномально теплой.

Днепряне отмечают, что не против таких аномалий и хотят, чтобы подольше было тепло и цвели яркие розы. Однако следует заметить, что такое позднее цветение розария может ему повредить. Ведь растения не подготовились к зиме, а первые морозы больно по ним ударят.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что в Днепр после резкого похолодания вернется бабье лето. Кроме этого, на Днепропетровщине неизвестные «соскребают» кору с деревьев.

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