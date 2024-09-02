В Днепре в Новокодацком районе в реке чуть не утонул мужчина

В Новокодацком районе спасали мужчину.

Днем 1 сентября на спецлинию «101» неравнодушные граждане сообщили о мужчине, который во время плавания в реке начал тонуть. Инцидент произошел в Новокодацком районе Днепра вблизи улицы Набережная Заводская.

Об этом сообщили в пресс-центре ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

На момент прибытия спасателей на место происшествия мужчина 1981 года рождения находился в 300 метрах от берега.

С помощью лодки и спасательного снаряжения спасатели-водолазы доставили его на берег.

О нынешнем состоянии мужчины не сообщается.

К оказанию помощи были привлечены 3 спасателя и 1 единица техники ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине мужчина во время рыбалки утонул вместе с автомобилем.

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