В Днепре в Новокодацком районе в реке чуть не утонул мужчина

Днем 1 сентября на спецлинию «101» неравнодушные граждане сообщили о мужчине, который во время плавания в реке начал тонуть. Инцидент произошел в Новокодацком районе Днепра вблизи улицы Набережная Заводская.
Об этом сообщили в пресс-центре ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.
На момент прибытия спасателей на место происшествия мужчина 1981 года рождения находился в 300 метрах от берега.
С помощью лодки и спасательного снаряжения спасатели-водолазы доставили его на берег.
О нынешнем состоянии мужчины не сообщается.
К оказанию помощи были привлечены 3 спасателя и 1 единица техники ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине мужчина во время рыбалки утонул вместе с автомобилем.
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