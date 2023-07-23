В Днепре в Новокодакском районе пламя охватило частный дом (ФОТО, ВИДЕО)

Сообщение о возгорании поступило в Службу спасения «101» в 12:03. Об этом пишет пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.
Прибыв на место, спасатели установили, что на территории частного домовладения горит здание летней кухни, и существует угроза распространения огня на близлежащий жилой дом.
За час пожар ликвидировали. Погибших и травмированных, к счастью, нет.
Пламя уничтожило крышу и имущество внутри хозяйственной постройки, повредило фасад жилого дома и два металлопластиковых окна.
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