В Днепре в Новокодакском районе пламя охватило частный дом (ФОТО, ВИДЕО)

В воскресенье, 23 июля, на улице Большой Яр Новокодакского района города Днепр произошел пожар. Там загорелась постройка на территории частного домовладения.

Сообщение о возгорании поступило в Службу спасения «101» в 12:03. Об этом пишет пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

Прибыв на место, спасатели установили, что на территории частного домовладения горит здание летней кухни, и существует угроза распространения огня на близлежащий жилой дом.

За час пожар ликвидировали. Погибших и травмированных, к счастью, нет.

Пламя уничтожило крышу и имущество внутри хозяйственной постройки, повредило фасад жилого дома и два металлопластиковых окна.

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