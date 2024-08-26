В Днепре в некоторых местах отсутствует свет, — гендиректор YASNO

После взрывов у некоторых жителей Днепра и Киева нет света.
Об этом сообщил гендиректор YASNO Сергей Коваленко на своей странице в Facebook.
Предварительно известно, что враг совершает атаку на энергосистему Украины.
В обоих городах введены экстренные отключения света.
Точная причина будет установлена по завершении тревоги, — сообщает Сергей Коваленко.
На обстрелы отреагировал руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, отметив, что враг стремится уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины.
Желание уничтожить нашу энергетику обойдется россиянам дорого, их инфраструктуре, — говорится в сообщении.
В частных энергетических компаниях также сообщили о введении экстренных отключений света.
Обращаем внимание, что при экстренных отключениях графики, которые могут быть спрогнозированы заранее, — не действуют. Энергетики всей страны работают 24/7, чтобы вернуть свет в дома украинцев, — сообщили в ДТЭК.
Напомним, сегодня, 26 августа, враг совершает массированную ракетную атаку по городам Украины. В Днепре слышали взрывы. По состоянию на 09.12 воздушная тревога продолжается. Рекомендуется не покидать укрытие.
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