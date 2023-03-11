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В Днепре в некоторых домах нет воды и отопления: в чем причина

Сегодня 19:17
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Сегодня, 11 марта, по состоянию на 18:00 в некоторых домах Днепра отсутствуют отопление и вода. Коммунальные службы сейчас проводят ремонтные работы, чтобы как можно быстрее восстановить подачу.

Новости Днепра про В Днепре в некоторых домах нет воды и отопления: в чем причина

Аварийная бригада КП «Теплоэнерго» продолжает работать на порыве теплосети на пересечении ул. Ярослава Мудрого и ул. Князя В. Великого. Об этом информирует пресс-служба городского совета Днепра.

Остается перекрытым теплоснабжение по следующим адресам:

  • ул. Князя Владимира Великого, 34, 34-А, 36;
  • ул. Ярослава Мудрого, 6.

Подача тепла будет восстановлена сразу после завершения работ.

По состоянию на 18:00 коммунальщики проводят аварийные работы на ул. Литейная, 17. Временно прекращено водоснабжение на ул. Литейная 11-19.

Напомним, если у вас возникли проблемы с водоснабжением или отоплением, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета: (056) 732-12-12; (095) 732-12-12; (096) 732-12-12; (073) 732-12-12.

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Новости Днепра про В Днепре в некоторых домах нет воды и отопления: в чем причинаУкраїнська Новости Днепра про В Днепре в некоторых домах нет воды и отопления: в чем причинаРусский

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