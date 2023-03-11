В Днепре в некоторых домах нет воды и отопления: в чем причина

Аварийная бригада КП «Теплоэнерго» продолжает работать на порыве теплосети на пересечении ул. Ярослава Мудрого и ул. Князя В. Великого. Об этом информирует пресс-служба городского совета Днепра.
Остается перекрытым теплоснабжение по следующим адресам:
Подача тепла будет восстановлена сразу после завершения работ.
По состоянию на 18:00 коммунальщики проводят аварийные работы на ул. Литейная, 17. Временно прекращено водоснабжение на ул. Литейная 11-19.
Напомним, если у вас возникли проблемы с водоснабжением или отоплением, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета: (056) 732-12-12; (095) 732-12-12; (096) 732-12-12; (073) 732-12-12.
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