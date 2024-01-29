В Днепре в начале февраля будут выключать газ: кому и почему

Все потому, что днепровский филиал “Газсети” будет проводить ремонтные работы на системе газоснабжения.
Об этом сообщили на ФБ-странице компании.
Отмечается, что подачу «голубого топлива» возобновят сразу после окончания ремонта (далее указаны только даты начала работ).
Так, газ будут выключать по следующим адресам:
1 февраля:
2 февраля:
Возобновление подачи газа будет выполнено после окончания регламентных работ. При этом потребителям необходимо обеспечить доступ работникам газовой компании в каждую газифицированную квартиру, – отметили в компании «Газсети».
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