В Днепре в начале февраля будут выключать газ: кому и почему

В феврале 2024 года в Днепре некоторым жителям будут выключать газ.

Все потому, что днепровский филиал “Газсети” будет проводить ремонтные работы на системе газоснабжения.

Об этом сообщили на ФБ-странице компании.

Отмечается, что подачу «голубого топлива» возобновят сразу после окончания ремонта (далее указаны только даты начала работ).

Так, газ будут выключать по следующим адресам:

1 февраля:

ул. Василия Слипака, 23, 25

ул. Батумская, 48, 48а

2 февраля:

ул. Батумская, 54, 54а.

Возобновление подачи газа будет выполнено после окончания регламентных работ. При этом потребителям необходимо обеспечить доступ работникам газовой компании в каждую газифицированную квартиру, – отметили в компании «Газсети».

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