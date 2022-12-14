В Днепре в многоэтажке горела квартира: есть пострадавшие

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Спасатели оперативно выехали на место, там они установили, что пожар возник в квартире на пятом этаже четырнадцатиэтажного жилого дома.
Сотрудники ГСЧС в 01:04 пожар локализовали, а в 01:29 ликвидировали.
К сожалению, пострадал мужчина 1991 года рождения. Он получил ожоги тела. Пострадавший госпитализирован в больницу.
Кроме того, огонь уничтожил мебель и вещи домашнего обихода на общей площади 40 кв. м.
К тушению пожара привлекли 20 человек личного состава и 5 единиц пожарно-спасательной техники.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на пожаре спасли двух женщин.
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