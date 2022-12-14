В Днепре в многоэтажке горела квартира: есть пострадавшие

Сегодня, 14 декабря, в 00:34 на линию "101" сообщили о пожаре на бульваре Рубиновом.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Спасатели оперативно выехали на место, там они установили, что пожар возник в квартире на пятом этаже четырнадцатиэтажного жилого дома.

Сотрудники ГСЧС в 01:04 пожар локализовали, а в 01:29 ликвидировали.

К сожалению, пострадал мужчина 1991 года рождения. Он получил ожоги тела. Пострадавший госпитализирован в больницу.

Кроме того, огонь уничтожил мебель и вещи домашнего обихода на общей площади 40 кв. м.

К тушению пожара привлекли 20 человек личного состава и 5 единиц пожарно-спасательной техники.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на пожаре спасли двух женщин.

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