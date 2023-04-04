В Днепре в канализационный колодец упала собака: ее доставали спасатели

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили четырехлапую в колодце, заваленном мусором и сухими ветками.
Используя стремянку и веревку, сотрудники ГСЧС освободили собаку из ловушки.
Теперь с хвостиком все хорошо!
К спасению животного привлекли 4 человека личного состава и 1 единицу техники.
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