В Днепре в гипермаркете «METRO» искали взрывчатку

В Днепре снова "заминировали" гипермаркет.

За прошедшие сутки, 22 июля, по электронному адресу ООО «Метро Кэш энд Кери Украина» неизвестные направили сообщение о заминировании одного из гипермаркетов в Днепре.

Об этом идет речь в публикации на портале горсовета.

После проведения обысков взрывоопасных предметов не обнаружили. Информация о заминировании оказалась ложной.

Напомним, вчера мы писали, что в Днепре дважды в сутки искали взрывчатку в здании СБУ и торговых центрах.

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