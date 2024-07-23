В Днепре в гипермаркете «METRO» искали взрывчатку

За прошедшие сутки, 22 июля, по электронному адресу ООО «Метро Кэш энд Кери Украина» неизвестные направили сообщение о заминировании одного из гипермаркетов в Днепре.
Об этом идет речь в публикации на портале горсовета.
После проведения обысков взрывоопасных предметов не обнаружили. Информация о заминировании оказалась ложной.
Напомним, вчера мы писали, что в Днепре дважды в сутки искали взрывчатку в здании СБУ и торговых центрах.
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