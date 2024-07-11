В Днепре в дом на Рабочей пришла змея (ВИДЕО)

С наступлением жары в Днепропетровской области активизировались змеи, которые ищут прохладные места. Один из пресмыкающихся неизвестно как оказался на улице Рабочей, откуда до ближайшего водоема несколько километров. Ужика заметили в своем подъезде местные жители.
Увидев людей с камерой, уж застенчиво скрылся.
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