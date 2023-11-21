В Днепре в десятый раз прооперировали раненного военного: что известно о его состоянии

Каждый день в днепровских больницах проводят десятки операций. Чаще всего это военные, получившие ранения и попавшие в Днепр, как один из ближайших к фронту городов. Местные врачи обычно стабилизируют состояние пострадавших, после чего отправляют пациентов в другие медучреждения. В этот раз медики рассказали историю 31-летнего Игоря, которого уже в десятый раз оперируют в стенах одной из больниц города.
Как рассказал главный врач одной из больниц Сергей, до войны Игорь жил за границей, но вернулся, чтобы пойти добровольцем защищать Родину. К сожалению, однажды мужчина получил тяжелое ранение грудной клетки с раздавливанием почти всего правого легкого. Медикам пришлось удалить разбитый орган, чтобы стабилизировать состояние пострадавшего.
Теперь Игорь отходит после десятой операции, которую ему провели в стенах больницы Днепра. В этот раз делали пластику грудной клетки. В процессе мужчины полностью обезболили, сохраняя самостоятельное дыхание.
Сегодня Игорь общается с женой Иванкой и полуторагодовалым сыном, рисуя планы на будущее. Еще велик путь к полному выздоровлению. Лекарственное чудо, спасшее жизнь героя, — комментирует состояние Игоря медик.
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