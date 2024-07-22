В Днепре в частном пансионате для пожилых людей обнаружили вопиющие нарушения

В частном пансионате для престарелых «Милый дом» в Днепре во время мониторингового визита обнаружили нарушение прав подопечных. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.
Во время визита представители омбудсмана обнаружили обнаженную пожилую женщину, которая без сознания лежала на полу. На теле у подопечной пансионата были многочисленные синяки. На место вызвали полицию и скорую. Сейчас пенсионерка в больнице.
Среди других выявленных нарушений:
Кроме того, обнаружили четырех подопечных, которые находились в закрытой защелкой комнате.
По результатам визита будут приняты соответствующие меры реагирования.
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