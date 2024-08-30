В Днепре в больнице проводят терапию с участием собак: для кого она эффективна

В Днепре в Региональном медицинском центре семейного здоровья провели терапию при участии животных – канистерапию.
О ее эффективности рассказали на странице медицинского учреждения в Facebook.
Канистерапию провели для детей, которые находятся в отделении медицинской реабилитации и физиотерапии. Врачи отметили, что у маленьких пациентов значительно улучшалось чувство, а сам процесс реабилитации проходил легче после общения с собаками.
Канистерапия – метод положительного психосоциального и физиореабилитационного воздействия на людей, которые в этом нуждаются. Он может быть вспомогательным при наличии собак соответствующего психотипа, — рассказывает Ирина Архипова, заведующая отделением медицинской реабилитации и физиотерапии Регионального медицинского центра семейного здоровья.
Наиболее эффективным этот метод является для пациентов при:
В этот список могут входить и другие подобные нарушения. При этом канистерапия эффективно влияет как на состояние детей, так и взрослых.
В комментариях к публикации медицинского учреждения поделилась своими впечатлениями от терапии местная жительница Мария, приведшая на занятия по лечебной физкультуре дочь и сына. Женщина говорит, что дети очень обрадовались новому другу — собачке Дори.
…Наши дети очень волновались перед своим первым занятием по лечебной физкультуре, а когда на наше неожиданное удивление на помощь пришла собачка Дора — то дочь с сыном обрадовались, отвлеклись, быстро нашли контакт и с врачами, и с нетерпением ждут следующего занятия, — пишет Мария.
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