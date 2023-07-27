В Днепре в АТБ продают выпечку с сюрпризом

Когда "свежая выпечка" оказалась не очень свежей.

Жители Днепра купили в АТБ на улице Паникахи слойку с сюрпризом. Днепряне откусили изделие, а внутри вместо обещанной начинки – хорошо заплесневелое «что-то».

Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

Вернули ли горожане в магазин слойку с сюрпризом – неизвестно, но есть они ее точно не стали.

Напомним, ранее мы писали, что в ряженке, изготовленной в Днепре, якобы обнаружили паука: комментарий производителя.

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