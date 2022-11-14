В Днепре в «АТБ» продают невидимые конфеты (ФОТО)

К нам в редакцию написала днепрянка, которая купила в "АТБ" несколько невидимых конфет.

Придя домой из магазина, женщина обнаружила, что некоторые конфеты просто отсутствуют в обертке.

На самом деле здесь нет ничего страшного, ведь эти конфеты продаются на развес. Одна такая обертка весит один грамм или даже меньше, учитывая шаг весов. То есть за пустые обертки женщина почти ничего не заплатила.

Но, по словам местной жительницы, она покупала сладости на детский праздник, поэтому брала определенное количество конфет. Торопясь, днепрянка не заметила, что взяла пустые обертки. Поэтому кто-нибудь на празднике останется без конфеты…

Будьте внимательны, если приобретаете конфеты и вам нужно определенное их количество!

Напомним, ранее мы писали, что днепрянка утверждает, что нашла в гречке из “АТБ” стекло

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