В Днепре в АТБ на Победе раскупили всю воду

Из-за ракетных ударов рф Украина погрузилась в блэкаут.

Постепенно энергетики налаживают электроснабжение населенных пунктов. Но пока еще в некоторых городах наблюдаются проблемы с электро- водо- и теплоснабжением. Днепр — не исключение.

Так, в АТБ, что на Победе, местные жители раскупили всю питьевую воду.

Об этом сообщает dnepr.info.

В магазине осталась только вода с добавками по 11 грн за бутылку 0,5 л.

Напомним, ранее мы писали, что из-за повреждений магистрали в Днепре снова пропадет вода: когда дадут.

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