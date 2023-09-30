В Днепре в АТБ на Гагарина продавали выпечку с мухой (ВИДЕО)

В Днепре в АТБ по улице Гагарина продавали выпечку с мухой.

Об этом сообщает Telegram-канал Хднепро.

Неизвестно, как она туда попала, но судя по упаковке, это могло случиться уже в магазине.

В комментариях пользователи мессенджера шутят, что это лишь показывает свежесть продукта, потому что муха осталась жива.

Мухи могут переносить многие заболевания, среди которых гепатит, ротавирус и другие.

В каком именно АТБ на Гагарина есть такая продукция, в посте не уточнили.

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