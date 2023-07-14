В Днепре в АНД районе горел двухэтажный дом (ФОТО)

Сегодня, 14 июля, в АНД районе на улице Александра Таушева горел дом.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 12:13.

Спасатели оперативно выехали на место. Там они установили, что возгорание возникло в комнате на втором этаже двухэтажного жилого дома.

Пожар локализовали в 12:46 и ликвидировали в 13:06. Огонь повредил кровлю дома и имущество внутри на площади 25 кв. м.

К счастью, никто не пострадал.

К тушению пожара привлекли 9 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на ходу задымился трамвай (ВИДЕО).

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