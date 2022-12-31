В Днепре в 15:30 троллейбусы и трамваи не вышли на маршруты: когда возобновят движение

Из-за опасности ракетных ударов по энергетической инфраструктуре на всех тяговых подстанциях КП «Днепровский электротранспорт» отсутствует питание.
Потому трамваи и троллейбусы не могут выйти на маршруты в запланированное время – в 15:30.
Об этом сообщает департамент транспорта горсовета.
Метро и автобусный транспорт работают в штатном режиме.
При возобновлении энергоснабжения трамваи и троллейбусы вернутся на маршруты.
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