В Днепре уже продают молодую картошку: какие цены

Цены на молодой картофель на рынке еще слишком высоки: от 55 гривен за килограмм за маленький, до 110 грн/кг за картофель средних и больших размеров. Цена также зависит от сорта.
В супермаркетах же найти молодую картошку можно дешевле. Так, в АТБ она стоит 49,95 грн за килограмм.
В Варусе – 49,90 гривен. Есть и картофель первого сорта за 89,90 грн. по акции.
В Сильпо цены на молодой картофель стартуют от 50 гривен за килограмм.
Сейчас цены на молодую картошку кусаются. Но, по мнению аналитиков, она вскоре подешевеет. Ведь урожай продолжают собирать новые аграрии и предложение скоро начнет превышать спрос.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре вдвое упали цены на популярную раннюю украинскую клубнику.
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