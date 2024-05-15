В Днепре уже продают молодую картошку: какие цены

Молодая картошка уже появилась на рынках и в супермаркетах в Днепре.

Цены на молодой картофель на рынке еще слишком высоки: от 55 гривен за килограмм за маленький, до 110 грн/кг за картофель средних и больших размеров. Цена также зависит от сорта.

В супермаркетах же найти молодую картошку можно дешевле. Так, в АТБ она стоит 49,95 грн за килограмм.

В Варусе – 49,90 гривен. Есть и картофель первого сорта за 89,90 грн. по акции.

В Сильпо цены на молодой картофель стартуют от 50 гривен за килограмм.

Сейчас цены на молодую картошку кусаются. Но, по мнению аналитиков, она вскоре подешевеет. Ведь урожай продолжают собирать новые аграрии и предложение скоро начнет превышать спрос.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре вдвое упали цены на популярную раннюю украинскую клубнику.

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