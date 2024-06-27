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В Днепре увеличили количество патрулей на дорогах: в чем дело

Сегодня 15:41
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В Днепре увеличили количество полицейских патрулей на дорогах для того, чтобы следить за соблюдением водителями и пешеходами ПДД.

Новости Днепра про В Днепре увеличили количество патрулей на дорогах: в чем дело

Патрулей стало больше на аварийно-опасных участках дорог, автомагистралях, развязках и местах с наиболее интенсивным движением транспорта и пешеходов. Цель — не допустить нарушений ПДД, предупредить аварии и усилить контроль за поведением детей на улицах.

Об этом сообщили в ГУНП Днепропетровской области.

“Меры нацелены на выявление и прекращение основных причин дорожно-транспортных происшествий — управление транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, нарушение правил переезда перекрестков, выезд на полосу встречного движения, нарушение правил переезда через железнодорожные переезды, превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств средств, нарушение ПДД пешеходами, а также нарушение правил проезда пешеходных переходов”, — отмечают правоохранители.

Водителям и пешеходам также напоминают об обязательном соблюдении ПДД.

Напомним, что с начала года на территории Днепропетровской области зарегистрировано 184 ДТП, вызванных пьяными водителями. В 24 таких авариях пострадали люди – 36 человек травмировались и двое погибли.

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