В Днепре утром слышали мощные взрывы: комментарий ОВА

Сегодня утром в Днепре раздались взрывы.

Об этом сообщает глава ОВА Сергей Лысак.

Враг ударил ракетами по Днепровскому району. Прошло без погибших и пострадавших. Это самое главное, – сказано в сообщении.

Территорию сейчас обследуют спасатели и другие службы.

Последствия ушибов уточняются.

Сегодня мы уже сообщали, что ночью над Днепропетровщиной сбили ракету.

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