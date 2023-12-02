В Днепре утром слышали мощные взрывы: комментарий ОВА

Об этом сообщает глава ОВА Сергей Лысак.
Враг ударил ракетами по Днепровскому району. Прошло без погибших и пострадавших. Это самое главное, – сказано в сообщении.
Территорию сейчас обследуют спасатели и другие службы.
Последствия ушибов уточняются.
Сегодня мы уже сообщали, что ночью над Днепропетровщиной сбили ракету.
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Козенко Антон
Автор:
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