В Днепре утром горел дом (ФОТО)

По прибытии на место существования здания было установлено, что пожар возник внутри жилого дома и возникла угроза распространения огня.
Пламя охватило предметы дома, перекрытие и пол дома на общей площади в 100 квадратных метров.
Погибших и пострадавших нет.
Пожар был потушен в 7:10 утра.
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