В Днепре утром горел дом (ФОТО)

Пожар был потушен в 7:10 утра.

Погибших и пострадавших нет.

Пламя охватило предметы дома, перекрытие и пол дома на общей площади в 100 квадратных метров.

По прибытии на место существования здания было установлено, что пожар возник внутри жилого дома и возникла угроза распространения огня.

6 декабря в 05:24 вспыхнул пожар в доме на территории частного домовладения на улице Косогорной в Самарском районе Днепра.

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