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В Днепре утром горел дом (ФОТО)

Сегодня 10:00
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6 декабря в 05:24 вспыхнул пожар в доме на территории частного домовладения на улице Косогорной в Самарском районе Днепра.

Новости Днепра про В Днепре утром горел дом (ФОТО)

По прибытии на место существования здания было установлено, что пожар возник внутри жилого дома и возникла угроза распространения огня.

Пламя охватило предметы дома, перекрытие и пол дома на общей площади в 100 квадратных метров. 

Погибших и пострадавших нет.

Пожар был потушен в 7:10 утра.

Новости Днепра про В Днепре утром горел дом (ФОТО)

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