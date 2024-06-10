В Днепре устроили «экскурсию» админзданием обанкротившегося промгиганта (ФОТО)

Жители Днепра показали, как сейчас выглядит одно из админзданий обанкротившегося трубного завода.

Днепровский трубный завод – одно из старейших предприятий в городе. Свою работу промгигант начал еще в 1920-х годах и за время своего существования сменил несколько названий и владельцев. Несмотря на то, что когда-то это был мощный завод, его имущество распродали, а на территории промышленных помещений уже давно ничего не производят.

Известная исследовательница истории города Елена Присягина побывала внутри одного из заброшенных админзданий завода, где когда-то был отдел кадров. Своими впечатлениями она поделилась в Facebook-сообществе «История в фотографиях. Екатеринослав – Днепропетровск».

Бывший отдел кадров размещался в дореволюционном здании. В настоящее время постройка заброшена.

На днях побывала в заброшенном, дореволюционном здании, в котором размещался отдел кадров трубопрокатного завода имени Ленина. Позже ДТС – Днепровский трубный завод. И, несмотря на то, что нашла там немало интересного материала (старые документы и фотографии), посещение этого места настроения не прибавило. Сколько заброшенных рабочих мест | Здание не маленькое и по оставленным следам видно, что жизнь здесь бурлила. Множество кабинетов, мебель, документы, стенды с фотографиями и правилами, канцелярские принадлежности, посуда, дневники и т.д. Пока была там, чувство подавленности не отпускало. Но съездила не зря, привезла целый пакет с документами и фотографиями. Рассортирую все и буду публиковать, – рассказала Елена.

Чтобы увидеть видео, проскрольте вниз.

Внутри остались доказательства того, что когда-то здесь бурлила жизнь.

Своими воспоминаниями об этом месте поделились бывшие работники.

Там размещался отдел кадров, профком, служба быта, совет ветеранов, а также очень важный архив очередников на получение бесплатного жилья, еще редакция радио и многотиражки, которая сначала называлась «Ленинец» (от имени завода), а затем «Заводской вестник», который я имел удовольствие проработать несколько лет. Как говорится, работа – второй дом. Потому мне страшно смотреть на это. Даже не догадался, что здание в таком состоянии. Со стороны улицы оно не выглядит убитым. Спасибо, что показали. Жаль не захватили в кадр на втором этаже большой кабинет главы профкома. Да, еще раньше на первом этаже был партком, зато и расположили службу быта, — рассказал днепрянин Валерий.

Внутри осталась посуда, старая мебель и даже документы.

Столы и ящики, где хранились документы работников.

И конечно же рабочие «агитки».

Можно также увидеть, каким был распорядок дня у отдела кадров.

Полное видео можно увидеть ТУТ.

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