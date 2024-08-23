В Днепре устроят бесплатную пенную вечеринку: когда и где

В честь Дня Независимости в субботу 24 августа в сквере Усачева пройдет детский праздник.
В программе:
В случае воздушной тревоги мероприятие прекращается до отбоя.
Помимо пенной вечеринки можно посетить еще несколько мероприятий.
Фестиваль народного украинского искусства и культуры «PARK DNIPRO FEST» проведут в парке Шевченко.
Дата: 24 августа
Время: начало в 09:00
Место: Центральный парк культуры и отдыха им. Т.Г. Шевченко. Летний театр.
Учебно-развлекательное мероприятие ко Дню Независимости Украины в рамках благотворительного проекта «ЛОГОС».
Дата: 24 августа
Время: 15:00–18:00
Место: Парк им.Писаржевского
Праздник ко Дню Независимости Украины.
Дата: 24 августа
Время: 15:00
Место: Молодежный парк «Новокодакский»
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