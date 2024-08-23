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В Днепре устроят бесплатную пенную вечеринку: когда и где

Сегодня 16:34
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В Днепре проведут пенную вечеринку.

Новости Днепра про В Днепре устроят бесплатную пенную вечеринку: когда и где

В честь Дня Независимости в субботу 24 августа в сквере Усачева пройдет детский праздник.

В программе:

  • 16:30 Эстафеты и развлечения
  • 17:30 Танцевальный мастер-класс по хип-хопу от студии LevelUp
  • 18:00 Развлечения с аниматорами
  • 18:30 ПЕННАЯ ВЕЧЕРИНКА
  • 19:45 Кинотеатр под открытым небом, мульт «Стихии»

В случае воздушной тревоги мероприятие прекращается до отбоя.

День Независимости – куда можно пойти?

Помимо пенной вечеринки можно посетить еще несколько мероприятий.

Фестиваль народного украинского искусства и культуры «PARK DNIPRO FEST» проведут в парке Шевченко.

Дата: 24 августа
Время: начало в 09:00
Место: Центральный парк культуры и отдыха им. Т.Г. Шевченко. Летний театр.

Учебно-развлекательное мероприятие ко Дню Независимости Украины в рамках благотворительного проекта «ЛОГОС».

Дата: 24 августа
Время: 15:00–18:00
Место: Парк им.Писаржевского

Праздник ко Дню Независимости Украины.

Дата: 24 августа
Время: 15:00
Место: Молодежный парк «Новокодакский»

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Новости Днепра про В Днепре устроят бесплатную пенную вечеринку: когда и гдеУкраїнська Новости Днепра про В Днепре устроят бесплатную пенную вечеринку: когда и гдеРусский

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