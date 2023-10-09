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В Днепре устанавливают берлинские подушки на дорогах: зачем

Сегодня 15:54
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В Днепре для принудительного понижения скорости авто на тихих улицах продолжают тестировать берлинские подушки.

Новости Днепра про В Днепре устанавливают берлинские подушки на дорогах: зачем

У них больше преимуществ, чем привычные лежачие полицейские. Берлинские подушки обнимают не всю ширину проезжей части, а затем – велосипедисты могут свободно их объезжать.

Форма устройства позволяет авто медленно, без подпрыгивания его проехать. Девятого октября начали устраивать берлинские подушки на ул. Владимира Вернадского, в районе дома. №22.

«Раньше такую подушку уже установили по ул. Дмитрия Скоробогатова. Она там себя хорошо зарекомендовала как средство успокоения дорожного движения, чтобы водители сбавляли скорость перед пешеходным переходом. Такую берлинскую подушку можно назвать еще как модернизированный лежачий полицейский. Например, при переезде привычных лежачих полицейских создается вибрация и шум, в частности, когда речь идет о грузовом транспорте. А при переезде берлинской подушки благодаря ширине колеи — она проходит между колесами автобусов, больших машин. Всего на улице Вернадского устроим 8 берлинских подушек», — комментирует начальник производственного отдела КП «Транспортная инфраструктура города» ГТР Михаил Солярчин.

Водитель Маргарита добавляет: «К сожалению, не все соблюдают дорожные знаки и не все притормаживают перед пешеходным переходом. С помощью таких же устройств принудительно снижается скорость транспорта. Когда переезжаешь такую берлинскую подушку, сразу ощущаешь больший комфорт, чем при переезде обычного лежащего полицейского. Словом, новые устройства более удобны.

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